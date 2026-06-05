Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unruhestifter in Fachklinikum eingewiesen

Nordhausen (ots)

Aus dem Stadtgebiet der Rolandstadt berichtete zuletzt die Landespolizeiinspektion Nordhausen mehrfach über einen 33-Jährigen, der mit vielen begangen Straftaten auffällig geworden ist, wie auch am 13. Mai im folgenden Beitrag:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6274531

Allein im Mai wurden insgesamt 16 Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, was zur Folge hatte, dass im Zusammenwirken der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen, der Staatsanwaltschaft Mühlhausen und dem Amtsgericht Nordhausen am Donnerstag eine einstweilige Unterbringung in ein Fachklinikum erfolgte. Dem 33-Jährigen wurde man noch am selben Tag habhaft, sodass er durch Polizeikräfte verbracht werden konnte.

Derzeit wird eine Vielzahl an Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, dem mehrfachen Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen, Diebstählen, Beleidigungen und Bedrohungen im Inspektionsdienst Nordhausen sowie in der Kripo Nordhausen bearbeitet.

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