Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Netzwerkkontrollen von Gewerbetrieben in Lüneburger Innenstadt ++ Einsatzkräfte von Hauptzollamt, Finanzamt, Steuerfahndung, Gewerbeaufsicht, Hansestadt und Polizei kontrollieren insgesamt ...

Lüneburg (ots)

++ Netzwerkkontrollen von Gewerbetrieben in Lüneburger Innenstadt ++ Einsatzkräfte von Hauptzollamt, Finanzamt, Steuerfahndung, Gewerbeaufsicht, Hansestadt und Polizei kontrollieren insgesamt zehn Kioske, Dönerläden, Sportcafés und Barbetriebe ++ verschiedene Verstöße geahndet ++ weitere Kontrollen folgen ++

Lüneburg

Ihre Schwerpunkt- und Netzwerkkontrollen in der Region setzte die Polizei zusammen mit den Netzwerkpartnern auch in den Nachmittags- und Abendstunden des 17.07.2026 im Lüneburger Stadtgebiet fort. Insgesamt mehr als 50 Einsatzkräfte von Hauptzollamt, Finanzamt, Steuerfahndung, Gewerbeaufsicht, Hansestadt Lüneburg und Polizei waren im Einsatz und kontrollierten bis in die späten Abendstunden insgesamt zehn Kioske, Dönerläden, Sportcafés und Barbetriebe im Lüneburger Innenstadtbereich. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Beamten die Personalien von mehr als 30 anwesenden Personen fest.

Im Bereich und im direkten Umfeld der Lokalitäten führten die Einsatzkräfte ergänzend Straßen- und Jugendschutzkontrollen durch. Hierbei wurde bei drei Personen jeweils eine geringe Menge Kokain aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bei den Gewerbekontrollen erfolgte eine ganzheitliche Überprüfung durch die beteiligten Netzwerkpartner:

In mehreren Kiosken wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. So konnten mehrfach nicht verkehrsfähige Nikotinbeutel aufgefunden und sichergestellt werden (Verstöße gegen das Tabakerzeugnisgesetz). In einem Objekt wurde zudem eine geringe Menge Marihuana in Form von vorgedrehten Joints beschlagnahmt. Der Zoll leitete zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schwarzarbeit ein. Darüber hinaus wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt, unter anderem nach der Abgabenordnung, nach brandschutzrechtlichen Vorschriften sowie nach dem Gewerberecht.

Bei der Kontrolle eines Cafés bzw. einer Bar wurden ein Terminal für Sportwetten sowie ein Glücksspielautomat festgestellt. Hier besteht der Verdacht des unerlaubten Glücksspiels. Die Geräte wurden dokumentiert und sichergestellt bzw. für die weitere Prüfung durch die Fachbehörden erfasst. Ergänzend wurden weitere Verstöße, vornehmlich gegen arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, festgestellt und geahndet. Die weitere Sachverhaltsklärung und die Ermittlungen durch die zuständigen Fachbehörden dauern an.

Hintergrund:

In den vergangenen Monaten konnten wiederholt Erkenntnisse und Auffälligkeiten über gewerbliche Betriebe, insbesondere Kioske, Dönerläden, Sportcafés und Barbetriebe in der Lüneburger Innenstadt, gewonnen werden. Es bestand der Verdacht auf Verstöße gegen verschiedene Rechtsvorschriften. Hierzu zählen insbesondere Hinweise, wonach in Kiosken alkoholische Getränke, Tabakerzeugnisse, E-Zigaretten sowie Distickstoffmonoxid (Lachgas) entgegen den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes an Minderjährige abgegeben werden. Zudem lagen Erkenntnisse über Verstöße gegen kennzeichnungs-, steuer- und gewerberechtliche Vorschriften vor.

Ziel der gemeinsamen Netzwerkkontrollen ist die ganzheitliche Überprüfung der Betriebe, die Stärkung des Jugendschutzes sowie die Erhöhung der Sicherheit im Innenstadtbereich. Weitere Kontrollen dieser Art werden folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell