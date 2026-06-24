Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter-Unfall: 5-jähriges Kind verletzt

Lüdenscheid (ots)

Ein 5-jähriger Junge auf einem E-Scooter wurde heute Vormittag auf der Friedrichstraße verletzt. Er war dort gegen 8.45 Uhr gemeinsam mit seinem Bruder (15) in Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich kam ein Mann aus Halver (22) in einem Mercedes Sprinter die Körnerstraße hinaufgefahren. Der Halveraner wollte nach rechts auf die Friedrichstraße abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich der 5-Jährige leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Über den exakten Ablauf gibt es bisher teils widersprüchliche Angaben. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise hierzu nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

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