Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wechseltrickbetrüger

Hemer (ots)

Die Polizei sucht ein Pärchen, das vorgestern einen Getränkehandel an der Hauptstraße um mehrere hundert Euro gebracht hat. Der Täter betrat das Geschäft Montagmittag um 13.10 Uhr und bat darum, dass ihm Geld gewechselt werde. Durch geschickte Ablenkung gelang es ihm schließlich, mit mehr Geld in der Tasche wieder zu gehen, als er mitgebracht hatte. Der Betrug fiel erst bei Ladenschluss auf und wurde videografiert. Der Täter war männlich, schlank, etwa 170cm groß, sprach nur gebrochenes Deutsch, trug ein blaues Hemd, blaue Jeans und dunkle Lackschuhe. Er war in Begleitung einer Frau in einem schwarz-weißen Kleid. Hinweise auf das Pärchen nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

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