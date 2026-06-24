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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 85 km/h durch Volkringhausen

Balve (ots)

Mit 85 statt der erlaubten 50 km/h ist am Dienstag ein Fahrzeug durch Volkringhausen gefahren. Das hat jedenfalls die Messung der Polizei ergeben, deren Radarwagen zwischen 12.10 und 14.30 Uhr an der Mendener Straße stand. Der Fahrer oder die Fahrerin muss mit einem Fahrverbot rechnen. Es gab zwei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 25 Verwarngelder. Insgesamt erfasste die Messanlage 666 Fahrzeuge. Ab 14.45 bis 17.05 Uhr stand der Radarwagen an der Langenholthauser Straße in Garbeck und erfasste dabei die Geschwindigkeit von insgesamt 140 Fahrzeugen. Dort sind eigentlich 70 km/h erlaubt. Der Schnellste geriet mit 94 km/h in die Messung. Auf ihn kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Außerdem gab es fünf Verwarngelder. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht: Zu hohe Geschwindigkeit ist eine der Haupt-Ursachen für schwere und schwerste Verkehrsunfälle. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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