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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Parfüm-Dieben

Werdohl (ots)

Die Polizei fahndet nach Parfüm-Dieben: Die beiden Unbekannten haben am 6. Mai abends in einer Werdohler Drogerie Waren im hohen dreistelligen Bereich an der Kasse vorbei getragen und sind geflohen. Dabei wurden sie von Überwachungskameras gefilmt. Da eine Identitätsermittlung bisher nicht möglich war, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Fotos samt Beschreibung sind zu finden im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/207510 . Wer kennt die Männer oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl, Telefon 02392/9399-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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