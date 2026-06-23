Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: U-Haftbefehl für 15-Jährigen
Menden (ots)
Nachtrag zur Meldung "Jugendliche flüchten nach Einbruch mit Transporter" vom 22.6.26, 11.10 Uhr:
Nach dem Einbruch am Bieberkamp und der anschließenden Verfolgungsfahrt wurde der 15-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter in Arnsberg vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hat. Der in Frankreich gemeldete Jugendliche steht im Verdacht, das gestohlene Fahrzeug geführt zu haben. Der 16-jährige Mitfahrer wurde aufgrund fehlender Fluchtgefahr nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft entlassen. Die dritte bei dem Einbruch beobachtete Person ist weiter flüchtig. (cris)
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