Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Garageneinbruch - Betrüger am Telefon - Dachrinnen beschädigt

Altena (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag, versucht, zwei Garagen an der Hermann-Voß-Straße aufzubrechen. Beide Garagentore wurden aus ihrer Verankerung gerissen. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 91990.

Ein Unbekannter hat am Sonntag versucht, eine 81-jährige Seniorin zu betrügen. Er rief sie an und behauptete, sie müsse an einer Tankstelle Wertkarten kaufen und ihm die Codes durchgeben. Ansonsten werde ihr Internet-Anschluss nicht mehr funktionieren. Die Seniorin tat aus Sicht der Polizei das einzig Richtige: Sie legte auf und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt: Am Telefon kann sich jeder für alles und jeden ausgeben: Polizei, Staatsanwaltschaft, Enkelin, Sohn, Tochter. Das sind alles Beispiele aus der täglichen Arbeit der Polizei. Spätestens, wenn es um Geld geht, sollten Betroffene äußerst vorsichtig sein. Am Telefon sollten generell keine Angaben gemacht werden zu vorhandenem Vermögen. Die Täter setzen ihre Opfer schnell heftig unter Druck. Dazu dienen Schocknachrichten zum Beispiel über angeblich verursachte tödliche Verkehrsunfälle und drohende Gefängnisaufenthalte. Die Betrüger fordern ihre Opfer in diesem Fall auf, eine Kaution zu zahlen. Die Polizei rät: Versuchen Sie, einen kühlen Kopf zu bewahren. Meist ist überhaupt nichts dran an diesen Lügengeschichten. So gibt es beispielsweise jene geforderte Kaution in Deutschland überhaupt nicht. Wer sicher gehen will, dass die Schreckensnachricht wirklich komplett erlogen ist, der sollte die Polizei anrufen.

An der Waldstraße wurden am Wochenende an einer Garage die Regenrinne und das Fallrohr beschädigt. Die Rinne wurde aus der Verankerung verschoben und teilweise eingedrückt, das Fallrohr ist gerissen. Der Hauseigentümer erstattete Anzeige. (cris)

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