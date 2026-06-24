Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autos zerkratzt
Räder aus Garage gestohlen
Menden (ots)
Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Montag zwei am Papenbusch geparkte Audis. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen vier Fahrräder aus einer Garage an der Hedwig-Dransfeld-Straße entwendet, darunter ein blaues Pegasus Rad, ein schwarzes KTM Avenza Damenrad, ein blaues Bulls Nandi Street und ein blaues Kinderfahrrad vom Typ Bulls Nandi. Die Polizei ermittelt. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Wache Menden unter Telefon 02373/9099-0 entgegen. (dill)
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