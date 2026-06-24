Balve (ots) - Mit 85 statt der erlaubten 50 km/h ist am Dienstag ein Fahrzeug durch Volkringhausen gefahren. Das hat jedenfalls die Messung der Polizei ergeben, deren Radarwagen zwischen 12.10 und 14.30 Uhr an der Mendener Straße stand. Der Fahrer oder die Fahrerin muss mit einem Fahrverbot rechnen. Es gab zwei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 25 Verwarngelder. Insgesamt erfasste die Messanlage 666 Fahrzeuge. ...

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