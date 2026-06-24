Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 83 statt der erlaubten 50 km/h durchs Hönnetal

Balve/ Neuenrade (ots)

Mit 83 statt der erlaubten 50 km/h ist ein Pkw-Fahrer mit Unnaer Kennzeichen heute auf der B515 im Hönnetal in Balve geblitzt. Im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit stand der Radarwagen dort heute von 10.50 bis 13.20 Uhr. 800 Fahrzeuge passierten die Messanlage. Davon waren 28 zu schnell. Vier Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Zuvor stand der Radarwagen von 7.55 bis 10.30 Uhr in Neuenrade-Bieringsen. Dort passierten 222 Fahrzeuge die Messstelle, davon waren sechs zu schnell. Der einzige, der eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bekommt, war ein Pkw mit MK-Kennzeichen, der mit 91 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs geblitzt wurde. (cris)

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