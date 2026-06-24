PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 83 statt der erlaubten 50 km/h durchs Hönnetal

Balve/ Neuenrade (ots)

Mit 83 statt der erlaubten 50 km/h ist ein Pkw-Fahrer mit Unnaer Kennzeichen heute auf der B515 im Hönnetal in Balve geblitzt. Im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit stand der Radarwagen dort heute von 10.50 bis 13.20 Uhr. 800 Fahrzeuge passierten die Messanlage. Davon waren 28 zu schnell. Vier Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Zuvor stand der Radarwagen von 7.55 bis 10.30 Uhr in Neuenrade-Bieringsen. Dort passierten 222 Fahrzeuge die Messstelle, davon waren sechs zu schnell. Der einzige, der eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bekommt, war ein Pkw mit MK-Kennzeichen, der mit 91 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs geblitzt wurde. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 08:55

    POL-MK: Wechseltrickbetrüger

    Hemer (ots) - Die Polizei sucht ein Pärchen, das vorgestern einen Getränkehandel an der Hauptstraße um mehrere hundert Euro gebracht hat. Der Täter betrat das Geschäft Montagmittag um 13.10 Uhr und bat darum, dass ihm Geld gewechselt werde. Durch geschickte Ablenkung gelang es ihm schließlich, mit mehr Geld in der Tasche wieder zu gehen, als er mitgebracht hatte. Der Betrug fiel erst bei Ladenschluss auf und wurde videografiert. Der Täter war männlich, schlank, etwa ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 08:44

    POL-MK: Autos zerkratzt / Räder aus Garage gestohlen

    Menden (ots) - Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Montag zwei am Papenbusch geparkte Audis. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen vier Fahrräder aus einer Garage an der Hedwig-Dransfeld-Straße entwendet, darunter ein blaues Pegasus Rad, ein schwarzes KTM Avenza Damenrad, ein blaues Bulls Nandi Street und ein blaues ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren