Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Bauzentrum - Schleifgerät und Sauger gestohlen ++ Geldbörsendiebstahl aus Hosentasche scheitert - Polizei kontrolliert junge Frauen und ermittelt ++ Pkw und Pedelec kollidieren ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Bauzentrum - Schleifgerät und Sauger gestohlen

In einen Baumarkt/Bauzentrum in der Lüneburger Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.07.26 ein. Die Täter hatten mit einem Stein den Glaseinsatz der Eingangstür eingeworfen und waren gegen 02:00 Uhr in den Markt gelangt. Dort transportierten die Täter ein Schleifgerät, einen Winkelschleifer sowie einen Spezialsauger ab. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec vor Geschäft gestohlen

Ein Pedelec der Marke Gazelle stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 22.07.26 vor einem Geschäft Am Alten Eisenwerk. Das Pedelec war mit einem Schloss gesichert, verschwand jedoch zwischen 09:15 und 09:45 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw und Pedelec kollidieren

Leichte Verletzungen erlitt ein 28 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs in den Mittagsstunden des 22.07.26 in der Wallstraße - Ecke Rote Straße. Ein 80 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford war gegen 13:10 Uhr stadtauswärts unterwegs und querte die Fahrradstraße. Dabei kam es zu Kollision mit dem vorfahrtsberechtigen Pedelecfahrer, so dass dieser stürzte. Es entstand ein Schaden von gut 2.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Streetz/ Lüchow - unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Einen 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Zafira aus Pinneberg stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.07.26 auf der Bundesstraße 248. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 15:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ähnlich war es in den Abendstunden gegen 21:15 Uhr bei einem 25 Jahre alten Fahrer eines Pkw Hyundai in der Lange Straße in Lüchow. Bei der Kontrolle des jungen Mannes verlief ein Urintest auf THC ebenfalls positiv. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Geldbörsendiebstahl aus Hosentasche scheitert - Polizei kontrolliert junge Frauen und ermittelt

Die Geldbörse eines 89-Jährigen versuchten ein Taschendieb aus einer Gruppe heraus in den Morgenstunden des 22.07.26 in einem Geschäft in der Lüneburger Straße zu stehlen. Dabei wurde der Senior gegen 10:30 Uhr Mittäter des Diebs in ein Gespräch verwickelt, während der Taschendieb versuchte die Geldbörse des Mannes aus der Hosentasche zu ziehen. Diese fiel jedoch herunter, so dass die Tätergruppe das Geschäft zügig verließ. Die Polizei ermittelt.

Gegen 17:00 Uhr fielen dann im Eingangsbereich eines Bekleidungsgeschäfts in der Turmstraße zwei 18 und 32 Jahre alte Frauen auf. Diese hatten eine 83 Jahre alte Passantin abgelenkt und versucht die Geldbörse der Seniorin zu stehlen. Auch diese fiel plötzlich zu Boden. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten die vermeintlichen Taschendiebinnen und stellten nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg Handys und Bargeld der Frauen sicher. Eine der Frauen war bereits in der Vergangenheit bei Trickdiebstählen in Erscheinung getreten. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Blumenkübel zerstört und auf Gleiskörper im Bahnhof geworfen - Polizei nimmt Aggressor in Gewahrsam - Strafverfahren eingeleitet

Einen 45-Jährigen aus Bad Bodenteich nahm die Polizei in den späten Abendstunden des 22.07.26 in Gewahrsam. Der Mann hatte gegen 21:30 Uhr im Bereich des Bahnhofs in der Lindenstraße mehrere Blumenkübel zerschlagen, warf einen davon sowie einen großen Stein ins Gleisbett und wurde aggressiv. Alarmierte Polizeibeamte beleidigte und bedrohte der Mann, so dass die Beamten den 45-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Einbruch in Imbiss - Bargeld und Nahrungsmittel mitgenommen

In einen Imbiss Am Königsberg brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.07.26 ein. Die Täter hatten gewaltsam ein Fenster geöffnet und konnten in den Imbiss klettern. Dort durchsuchten die die Regale und nahmen Kleingeld sowie Burger-Pattys mit. An einem installierten Zigarettenautomaten versuchten sich die Täter vergeblich. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - betrunken mit Pkw unterwegs - 2,4 Promille

Einen 59 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei nach einem Hinweis in den Nachmittagsstunden des 22.07.26 auf der Landesstraße 250. Bei der Kontrolle des alkoholisierten Golf-Fahrers gegen 17:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,4 Promille fest. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sicher.

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