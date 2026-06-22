POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Randalierer in Gewahrsam genommen
Warendorf (ots)
Am Samstag, 20.6.2026, 12.50 Uhr nahmen Polizisten einen Mann auf der Gustav-Moll-Straße in Neubeckum in Gewahrsam. Dem 34-Jährigen wurde bereits am Vormittag ein Platzverweis für einen Supermarkt erteilt. Sowohl den Platzverweis als auch das Hausverbot missachtete der Neubeckumer. Außerdem verhielt sich der Mann anderen Personen, die sich in einer Parkanlage aufhielten, gegenüber aggressiv. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann in Gewahrsam, der sich auch auf der Fahrt dorthin nicht beruhigte.
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