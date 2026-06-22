POL-WAF: Ahlen. Autofahrer war absolut fahruntüchtig

Warendorf (ots) - Am Freitagvormittag (19.06.2026, gegen 11.00 Uhr) fiel eine alkoholisierte Frau in Alverskirchen auf. Zunächst hielt sich die 38-Jährige in der Kirche auf, aus der sie ein Buch stahl. Anschließend schlug die Frau aus Krummhörn gegen das Auto einer 29-Jährigen, das auf der Hauptstraße stand. Die Freckenhorsterin wurde von der Alkoholisierten ...

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