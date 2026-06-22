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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer war absolut fahruntüchtig

Warendorf (ots)

Absolut fahruntüchtig war ein Autofahrer, den Polizisten am Samstag, 20.6.2026, 6.30 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen angehalten hatten. Aufgrund des positiven Ergebnisses des Atemalkoholtestes ließen die Einsatzkräfte dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein des Ahleners sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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