POL-WAF: Ahlen. Autofahrer war absolut fahruntüchtig
Warendorf (ots)
Absolut fahruntüchtig war ein Autofahrer, den Polizisten am Samstag, 20.6.2026, 6.30 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen angehalten hatten. Aufgrund des positiven Ergebnisses des Atemalkoholtestes ließen die Einsatzkräfte dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein des Ahleners sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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