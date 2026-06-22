Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Geschwindigkeit eines Fatbikes zu hoch

Warendorf (ots)

Am Freitagmittag (19.6.2026, gegen 12.10 Uhr) hielten Polizisten den Fahrer eines sogenannten Fatbikes auf der Gottfried-Polysius-Straße in Neubeckum an, da der 38-Jährige sehr zügig unterwegs war. Die Kontrolle des Zweirads ergab, dass dieses 45 km/h schnell war und damit hätte versichert sein müssen. Der Neubeckumer wiederum braucht um das Fatbike fahren zu können, einen Führerschein, den er nicht besitzt. Außerdem verlief ein von ihm durchgeführter Drogenvortest positiv, so dass dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss leiteten die Einsatzkräfte mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Neubeckumer ein.

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