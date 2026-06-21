Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern mit einer schwer verletzten Person

Warendorf (ots)

Am Freitag (19.06.2026) um 07.45 Uhr ereignete sich auf einem Radweg in Warendorf ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern.

Eine 20-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg zwischen dem Velsener Weg und der Stadtstraße Nord. Eine 50-Jährige, ebenfalls aus Warendorf, fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg, der von der Lortzingstraße zur Mozartstraße führt.

Im Kreuzungsbereich der beiden Radwege kam es zur Kollision, wodurch beide Personen stürzten.

Rettungskräfte brachten die leicht verletzte 20-Jährige und die schwer verletzte 50-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

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