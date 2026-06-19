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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Diebstahl aus Schmuck-Geschäft - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter stahlen am Donnerstag (18.06.2026, 14.46 Uhr) Schmuck aus einem Schmuckgeschäft an der Alleestraße in Ennigerloh.

Die Täter verwickelten die Inhaberin in ein Gespräch und begutachteten diverse Ketten, welche vorgezeigt wurden. Nach dem Gespräch verließen die Täter das Geschäft in der vermeintlichen Absicht, anschließend zurückzukehren, um die Ware zu kaufen.

Die beiden kehrten nicht zurück, kurze Zeit später wurde der Diebstahl bemerkt.

Das ist die Personenbeschreibung:

   1. männlich, circa 35 Jahre alt, 1.80 bis 1.85 Meter groß, 
      schwarzes lichtes Haar, normale Statur mit leichtem 
      Bauchansatz, Narbe am Hinterkopf, weißes Hemd, weiße kurze 
      Hose, weiße Sneaker, südosteuropäischer Phänotyp, sprach 
      gebrochenes Deutsch.
   2. männlich, circa 30 Jahre alt, 1.80 bis 1.85 Meter groß, 
      schwarzes Haar, kräftige Statur, schwarzes Hemd, schwarze 
      Jeans, schwarz-weiße Sneaker, Goldkette, südosteuropäische 
      Phänotyp, sprach gebrochenes Deutsch.

Ein Zusammenhang mit einer ähnlich gelagerten Tat in Oelde (https://warendorf.polizei.nrw/presse/oelde-diebstahl-aus-juwelier-hinweise-erbeten) kann nicht ausgeschlossen werden.

Wir bitten zu beiden Diebstählen um Hinweise: Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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