Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Diebstahl aus Schmuck-Geschäft - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter stahlen am Donnerstag (18.06.2026, 14.46 Uhr) Schmuck aus einem Schmuckgeschäft an der Alleestraße in Ennigerloh.

Die Täter verwickelten die Inhaberin in ein Gespräch und begutachteten diverse Ketten, welche vorgezeigt wurden. Nach dem Gespräch verließen die Täter das Geschäft in der vermeintlichen Absicht, anschließend zurückzukehren, um die Ware zu kaufen.

Die beiden kehrten nicht zurück, kurze Zeit später wurde der Diebstahl bemerkt.

Das ist die Personenbeschreibung:

1. männlich, circa 35 Jahre alt, 1.80 bis 1.85 Meter groß, schwarzes lichtes Haar, normale Statur mit leichtem Bauchansatz, Narbe am Hinterkopf, weißes Hemd, weiße kurze Hose, weiße Sneaker, südosteuropäischer Phänotyp, sprach gebrochenes Deutsch. 2. männlich, circa 30 Jahre alt, 1.80 bis 1.85 Meter groß, schwarzes Haar, kräftige Statur, schwarzes Hemd, schwarze Jeans, schwarz-weiße Sneaker, Goldkette, südosteuropäische Phänotyp, sprach gebrochenes Deutsch.

Ein Zusammenhang mit einer ähnlich gelagerten Tat in Oelde (https://warendorf.polizei.nrw/presse/oelde-diebstahl-aus-juwelier-hinweise-erbeten) kann nicht ausgeschlossen werden.

Wir bitten zu beiden Diebstählen um Hinweise: Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

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