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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Gaststätte - Täter in Gewahrsam

Warendorf (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Donnerstagmorgen (18.06.2026, 06.05 Uhr) einen Einbrecher in einer Gaststätte an der Schützenstraße in Ahlen.

Der 41-jährige Tatverdächtige aus Ahlen hatte sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und diverse Räume und Schubladen durchsucht. Nachdem ihn der Zeuge gestellt hatte, versuchte der 41-Jährige zunächst zu flüchten, wurde jedoch gehindert und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten - er verhielt sich ruhig.

Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Ahleners Diebesgut, das der Gaststätte zugeordnet werden konnte. Des Weiteren stellte sich heraus, dass gegen den Ahlener ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Ermittlungen sind eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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