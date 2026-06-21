POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Am Samstag (20.06.2026) brachen Unbekannte zwischen 12.00 Uhr und 14.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bauerschaft Büttrup in Ennigerloh-Westkirchen ein.
Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522/915-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.
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