Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Schwer verletzter Motorradfahrer bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (20.06.2026, 19.00 Uhr) hat sich ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall in Wadersloh-Diestedde schwer verletzt.

Der 23-jährige Oelder befuhr mit seinem Motorrad die Soester Straße (L793) in Richtung Diestedde. Auf Höhe der Einmündung zur Spiekerstraße stützte er aus noch unklarer Ursache und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell