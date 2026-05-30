Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kasse bei Einbruch in Restaurant entwendet

Hattingen (ots)

Zwischen dem 29.05.2026, 00:00 Uhr und 14:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen eines Restaurants an der Emschestraße. Von dort aus gelangten sie in Kassenbereich und entwendeten augenscheinlich gezielt die Kasse mit einer geringen Menge Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)

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