PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kasse bei Einbruch in Restaurant entwendet

Hattingen (ots)

Zwischen dem 29.05.2026, 00:00 Uhr und 14:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen eines Restaurants an der Emschestraße. Von dort aus gelangten sie in Kassenbereich und entwendeten augenscheinlich gezielt die Kasse mit einer geringen Menge Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 06:38

    POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Schwelm (ots) - Am 29.05.2026, um 12:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Carl-vom-Hagen-Straße / Talstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw fuhr einem verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Die Beifahrerin des wartenden Pkw klagte über Kopfschmerzen und Schwindel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Strückerberger Straße 32, ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 06:29

    POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Gevelsberg (ots) - Am 29.05.2026, um 11:45 Uhr, ereignete sich auf der Mittelstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein Kleinkraftrad im Vorbeifahren einen in gleiche Richtung fahrenden Pkw. Dabei stürzte der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades und verletzte sich leicht am Knie. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Strückerberger Straße ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:08

    POL-EN: Wetter: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich- drei Fahrzeuge beteiligt

    Wetter (ots) - Zu einem schweren Unfall mit zwei verletzten Personen kam es am 28. Mai, gegen 7:10 Uhr im Kreuzungsbereich Albringhauser Straße/Esborner Straße/Voßhöfener Straße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 64-jähriger aus Wetter mit seinem PKW der Marke VW die Vorfahrt und fuhr an dem Stoppzeichen in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren