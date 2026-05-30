Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Gevelsberg (ots)
Am 29.05.2026, um 11:45 Uhr, ereignete sich auf der Mittelstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein Kleinkraftrad im Vorbeifahren einen in gleiche Richtung fahrenden Pkw. Dabei stürzte der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades und verletzte sich leicht am Knie.
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