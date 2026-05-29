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POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Spielhalle- Täter flüchten mit grauem Mercedes
Gevelsberg (ots)
Zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Wittener Straße kam es am 29. Mai gegen 04:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten mindestens zwei Täter ein Glaselement der Eingangstür und gelangten so in die Räume der Spielhalle. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf und flüchteten im Anschluss mit einem grauen Mercedes, augenscheinlich einer C-Klasse, in unbekannte Richtung. Ein aufmerksamer Zeuge konnte noch eine flüchtende, augenscheinlich weibliche Person, erkennen, die in den Mercedes einstieg. Diese soll circa 1,70 m groß gewesen sein und hatte braune Haare. Sie trug ein dunkles Oberteil.
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Wie hoch der Beuteschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
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