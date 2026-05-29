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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Spielhalle- Täter flüchten mit grauem Mercedes

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Wittener Straße kam es am 29. Mai gegen 04:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten mindestens zwei Täter ein Glaselement der Eingangstür und gelangten so in die Räume der Spielhalle. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf und flüchteten im Anschluss mit einem grauen Mercedes, augenscheinlich einer C-Klasse, in unbekannte Richtung. Ein aufmerksamer Zeuge konnte noch eine flüchtende, augenscheinlich weibliche Person, erkennen, die in den Mercedes einstieg. Diese soll circa 1,70 m groß gewesen sein und hatte braune Haare. Sie trug ein dunkles Oberteil.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Wie hoch der Beuteschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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