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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Reihenhaus- Schmuck und Bargeld gestohlen

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Straße Hombergsring kam es am 28. Mai gegen 16:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter gewaltsam eine Tür auf Und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck, Uhren und Bargeld im hohen fünfstelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine aufmerksame Zeugin meldete zur Tatzeit zwei verdächtige Personen im Bereich des Hauses. Diese konnten wie folgt beschrieben werden: südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, schwarze Kleidung. Eine Person soll ein Tattoo am Unterarm gehabt haben.

Eine Fahndung im Bereich nach den Tätern verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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