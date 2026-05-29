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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich- drei Fahrzeuge beteiligt

Wetter (ots)

Zu einem schweren Unfall mit zwei verletzten Personen kam es am 28. Mai, gegen 7:10 Uhr im Kreuzungsbereich Albringhauser Straße/Esborner Straße/Voßhöfener Straße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 64-jähriger aus Wetter mit seinem PKW der Marke VW die Vorfahrt und fuhr an dem Stoppzeichen in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er frontal mit einem 60-jährigen Gevelsberger, der mit seinem PKW der Marke Skoda auf der Esborner Straße in Fahrtrichtung Wetter- Wengern unterwegs war. Durch die Wucht des Aufprall wurde der Skoda gegen einen Zaun und ein Verkehrszeichen geschleudert. Der VW kollidiert nach der Kollision mit dem Skoda mit einem weiteren Pkw Seat. Die 36-jährigen aus Wetter befand sich mit dem Seat zum Unfallzeitpunkt wartend auf der gegenüberliegenden Fahrspur. Auch dieser Aufprall war noch so stark, dass der VW im Anschluss gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der Gevelsberger und die Wetteranerin wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden des Unfalls liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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