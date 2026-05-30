Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Schwelm (ots)
Am 29.05.2026, um 12:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Carl-vom-Hagen-Straße / Talstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw fuhr einem verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Die Beifahrerin des wartenden Pkw klagte über Kopfschmerzen und Schwindel.
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