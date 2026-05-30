POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Wittener Straße kam es am 29. Mai gegen 04:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten mindestens zwei Täter ein Glaselement der Eingangstür und gelangten so in die Räume der Spielhalle. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf und flüchteten im Anschluss mit einem grauen Mercedes, augenscheinlich ...

mehr