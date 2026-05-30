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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 29.05.2026, um 12:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Carl-vom-Hagen-Straße / Talstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw fuhr einem verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Die Beifahrerin des wartenden Pkw klagte über Kopfschmerzen und Schwindel.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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