Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Feuer nach Schweißarbeiten in Kuhstall - 5.000 Euro Schaden ++ Einbruch in Pizzeria - Kellnergeldbörse mitgenommen ++ VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - Bürger reagieren besonnen - ...

Lüneburg (ots)

Presse - 22.07.26

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Pizzeria - Kellnergeldbörse mitgenommen

In die Räumlichkeiten einer Pizzeria in der Stöteroggestraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.07.26 ein. Die Täter hatten die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen, waren ins Gebäude gelangt und griffen sich dort eine Kellnergeldbörse. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb wird aggressiv - Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg. Der junge Mann war in den Abendstunden des 21.07.26 bei einem Discounter in der Willy-Brandt-Straße aggressiv geworden, nachdem ihn Mitarbeiter beim Diebstahl von Fleischwaren ertappt hatten. Dabei drohte der junge Mann mit Schlägen und versuchte einen Mitarbeiter zu schlagen. Die alarmierte Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Dahlem/Lüneburg - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - Bürger reagieren besonnen - Polizei warnt

Zu mehreren Anrufen sog. "falscher Polizeibeamter" kam es im Verlauf des 21.07.26 im Landkreis Lüneburg. Die Angerufenen "rochen alle den Braten", beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei! "Gut gemacht!".

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Bei einem Senior aus Dahlem behaupteten die Täter, dass ein Enkel angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung rechtlicher Konsequenzen und für eine medizinische Versorgung sollte der Mann 50.000 Euro an der Haustür übergeben. Der Senior besprach sich Angehörigen, so dass der Schwindel aufflog.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Bardowick - Scheibe von Bushaltestelle zerstört

Die Scheibe einer Bushaltstelle in der Hamburger Landstraße zerstörte ein Unbekannter im Verlauf des 21.07.26. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Feuer nach Schweißarbeiten in Kuhstall - 5.000 Euro Schaden

Zu einem Brand von Spaltbodenplatten in einem Kuhstall in Schaafhausen kam es in den Mittagsstundend es 21.07.26. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 12:45 Uhr aufgrund Schweißarbeiten zu dem Brand gekommen. Eigentümer und Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen, so dass "lediglich" ein Sachschaden von gut 5.000 Euro entstand.

Lüchow/Bösel - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat aus Salzwedel stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.07.26 in der Wendlandstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 16:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von Ketamin wurde eingeräumt.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein 28 Jahre alter Pkw-Fahrer eines VW aus Salzwedel. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann in der Nacht zum 22.07.26 gegen 03:45 Uhr im Mühlenweg in Bösel kontrolliert. Ein Urintest auf Amphetamin verlief positiv.

Uelzen

Suderburg - alkoholisierter Radfahrer unter Drogeneinfluss kollidiert mit geparktem Pkw - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 29 Jahre alter Radfahrer in den Mittagsstunden des 21.07.26 auf der Kreisstraße 9 - Hauptstraße. Der junge Mann war gegen 12:30 Uhr alkoholisiert und unter Drogeneinfluss gegen den am Fahrbahnrang geparkten Pkw VW Golf gefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.900 Euro. Der Radfahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,46 Promille sowie der Einfluss von THC und Amphetaminen festgestellt. Ihn erwarteten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert - Handy und Gurt

Handy- und Gurtverstöße ahndete die Polizei in den Mittagsstunden des 21.07.26 in der Mauerstraße. Dabei ertappten die Beamten insgesamt zwei Fahrzeugführer. Weitere Kontrollen folgen ...

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