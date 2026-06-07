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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Angriff auf Rettungssanitäterin, Tritt mit Schienbein

Wolfsburg (ots)

Am gestrigen Tage, gegen 18.00 Uhr, sollte der 59-jährige Wolfsburger mittels Krankentransportwagen in das AWO Psychiatriezentrum nach Königslutter gebracht werden. Hintergrund hierzu war eine amtliche Einweisung gem. des Niedersächsischen Psychiatriegesetzes. Der Mann befand sich noch auf der Wache der Polizei Wolfsburg und weigerte sich freiwillig mitzufahren, so dass er durch die Polizei in einen Krankenfahrstuhl gesetzt wurde. Als er dann in den Krankentransportwagen verbracht wurde, trat er unvermittelt mit seinem rechten Schienbein nach einer neben ihm stehenden Rettungssanitäterin und traf diese im Schambereich. Hierbei wurde diese allerdings nicht verletzt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Verfahren gem. §§ 114 und 115 StGB (Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen).

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Bollwien, Polizeihauptkommissar

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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