Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw in Brand gesetzt - Polizei sucht Eigentümer und Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Stralsunder Ring

03.06.2026, 03.01 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Mittwoch in Westhagen einen VW Polo in Brand. Ein Zusammenhang zu einem in Brand gesetzten Pkw im Kurt-Schumacher-Ring am 25.05.2026 (wir berichteten) ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Ein Zeuge verständigte gegen 03.01 Uhr die Berufsfeuerwehr als er den brennenden Pkw auf einem Parkplatz im Stralsunder Ring entdeckte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der nicht zugelassene Pkw bereits in Vollbrand und wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Hinweise auf den Eigentümer liegend derzeit nicht vor.

Zeugen, die Angaben zur Brandstiftung oder dem Fahrzeug-Eigentümer gebe können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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