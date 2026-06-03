PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw in Brand gesetzt - Polizei sucht Eigentümer und Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Stralsunder Ring

03.06.2026, 03.01 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Mittwoch in Westhagen einen VW Polo in Brand. Ein Zusammenhang zu einem in Brand gesetzten Pkw im Kurt-Schumacher-Ring am 25.05.2026 (wir berichteten) ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Ein Zeuge verständigte gegen 03.01 Uhr die Berufsfeuerwehr als er den brennenden Pkw auf einem Parkplatz im Stralsunder Ring entdeckte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der nicht zugelassene Pkw bereits in Vollbrand und wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Hinweise auf den Eigentümer liegend derzeit nicht vor.

Zeugen, die Angaben zur Brandstiftung oder dem Fahrzeug-Eigentümer gebe können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 12:27

    POL-WOB: Auffahrunfall - Motorroller-Fahrer schwer verletzt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hattorf, Heiligendorfer Straße 02.06.2026, 08.30 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Hattorf wurde ein 65 Jahre alter Motorroller-Fahrer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 65-Jährige mit seinem Roller die Heiligendorfer Straße in Richtung Heinenkamp. In Höhe einer Rotlicht zeigenden Ampel bremste er ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:58

    POL-WOB: E-Scooter-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und fährt gegen zivilen Streifenwagen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Westhagen, Dessauer Straße 30.05.2026, 21.55 Uhr Ein unter Drogeneinfluss stehender 25-jähriger E-Scooter-Fahrer versuchte sich am Samstagabend einer Verkehrskontrolle zu entziehen. In der Folge fuhr er mit dem Scooter gegen einen Streifenwagen. Verletzt wurde niemand. Es entstanden leichte Sachschäden. Die Zivilstreifenbesatzung befuhr ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:31

    POL-WOB: Brandstiftungen in Mehrfamilienhäusern - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenberg, Burgwall 30.05.2026, 07.10 Uhr 31.05.2026, 05.45 Uhr und 13.50 Uhr Am Wochenende kam es zu drei vorsätzlichen Brandstiftungen in einem Gebäudekomplex. Personen wurden nicht verletzt. Am Samstagmorgen wurden die Berufsfeuerwehr und die Polizei zu einer Brandentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Burgwall entsandt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren