Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebstahl - Täter lenken Seniorin ab

Königslutter (ots)

Königslutter, Fischersteg

02.06.2026, 14.50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstagnachmittag in einem Discounter in der Straße Fischersteg die Geldbörse einer Seniorin und hoben zeitnah Geld von ihrem Konto ab.

Die Seniorin hielt sich in der Obstabteilung des Geschäftes auf, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dabei stellte er sich sehr dicht neben die Frau und fragte sie mit einfachen Worten, wie man das Wort Erdbeere ausspreche und wie diese schmecken würden. Kurz darauf entfernte sich der Mann von ihr und ging in unbekannte Richtung.

Einer Zeugin war der unbekannte Mann und ein weiterer Mann aufgefallen, ohne dass sie konkret einen Diebstahl beobachtet hatte. Sie sprach daraufhin unmittelbar die Seniorin an und bat sie, in ihrer Tasche nachzuschauen, ob noch alles darin sei. Dabei stellte die ältere Dame den Verlust ihrer Geldbörse fest.

Zuhause verständigte die Seniorin ihre Bank und ließ ihre EC-Karte sperren. Zu ihrem Schreck erhielt sie die Nachricht, dass nur wenige Minuten nach dem Diebstahl bereits eine Abbuchung von ihrem Konto in Höhe von 1000 Euro erfolgte.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz oder im Umfeld der Straße Fischersteg bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970 zu melden.

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