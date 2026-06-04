Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Kellerraum - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenberg, Bornhoop

04.06.2026, 00.35 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag brach in einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Rabenberg ein Brand aus. Ob es einen Zusammenhang der letzten Brände im Burgwall-Center gibt (wir berichteten) ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Gegen 00.35 Uhr verständigte ein Zeuge über Notruf die Berufsfeuerwehr und meldete den Kellerbrand. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr befanden sich noch die Bewohner des Hauses in ihren Wohnungen. Während der beginnenden Löscharbeiten wurden insgesamt 6 Personen wurden von der Feuerwehr evakuiert. Der Brand war gegen 01.08 Uhr vollständig gelöscht.

Nach dem Lüften des Hausflures konnten die Mieter zurück in ihre Wohnungen.

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Erkenntnisstand von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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