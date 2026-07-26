Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 25./26.07.2026 +++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Unfall zwischen E-Scooter und Passant in Kaltenmoor

Freitagabend ereignete sich im Stadtteil Kaltenmoor ein Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger. Aufgrund technischer Mängel am E-Scooter war die Bremsfunktion stark beeinträchtigt und der Zusammenstoß mit dem Passanten ließ sich nicht mehr verhindern. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei festgestellt, dass zudem kein Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand.

Brände in und um Lüneburg

Mehrfach musste die Polizei sowie die freiwillige Feuerwehr aufgrund von Feuer tätig werden.

Samstagmorgen wurde eine Mülltonne vor einem Wohnhaus im Stadtteil Kaltenmoor durch Feuer gänzlich beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.

Im Laufe des Vormittags wurde ein Kleinbrand im Wald entlang der B209 zwischen Oerzen und Lüneburg-Rettmer gemeldet. Eine Fläche von ca. 10 m² wurde dabei beschädigt. Das Feuer wurde auch in diesem Fall durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist noch ungeklärt, menschliches Handeln kann nicht ausgeschlossen werden. Die B209 war für die Dauer der Maßnahmen einseitig gesperrt.

Samstagnachmittag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung durch Feuer mitgeteilt. Unbekannte scheinen auf dem Holzsteg eines Teiches in Ochtmissen einen Grill genutzt zu haben.

In jedem Fall bittet die Polizei Lüneburg um Hinweise zur Entstehung der Brandursache unter der Telefonnummer 04131-6072215.

Scheibe eines Wohnhauses in Handorf eingeschlagen

Samstagmittag bemerkte die Bewohnerin eines Wohnhauses eine männliche Person, die sich an ihrer Haustür zu schaffen machte. Die Geschädigte konnte durch lautes Rufen einen Einbruch verhindern. Der Mann entfernte sich fluchtartig. Er konnte trotz intensiver Fahndung durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Pkw auf der B4 durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer gestoppt

Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Pkw auf der B4 zwischen Melbeck und Grünhagen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet. Mehrere Verkehrsteilnehmer schafften es noch vor dem Eintreffen der Polizei den Pkw zum Stehen zu bringen. Bei der Fahrzeugführerin bestand der Verdacht auf einen medizinischen Notfall, sodass ein Rettungswagen alarmiert wurde. Durch das Fahrverhalten wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Streitigkeit auf dem Bahnhofsvorplatz eskaliert

Zwischen drei Frauen kam es Sonntagmorgen auf dem Vorplatz des Bahnhofs Lüneburg zu einem Streitgespräch. Die 22-Jährige setzte zunächst ihr mitgeführtes Pfefferspray gegen die 23- und 24-Jährigen ein und verletzte diese leicht. Daraufhin warf eines der Opfer eine Glasflasche in Richtung der Hauptaggressorin. Diese wurde durch Glasscherben ebenfalls leicht verletzt.

Dreifacher Einbruch in Snackautomat

In der Samstag- und Sonntagnacht kam es zu wiederholten Einbrüchen in einen Snackautomaten in der Straße Am Schwalbenberg. Hierbei wurde durch mehrere Personen gewaltsam Ware des Automaten entwendet. Dabei wurde die Glasscheibe des Automaten stark beschädigt.

Auch hier nimmt die Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 04131-6072215 entgegen.

Lüchow

Kleinbrand bei Wustrow

Am Samstagnachmittag geriet in Wustrow beim Verbrennen von Unkraut ein kleineres Gebüsch im angrenzenden Bereich in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei schaffte es der Hauseigentümer selbstständig den Kleinbrand zu löschen. Ein Eingreifen war nicht mehr erforderlich.

Familienstreit endet mit Strafanzeige

Am frühen Samstagabend kommt es in Lüchow zu einem Streit zwischen Familienangehörigen. Ein 29-jähriger aus der Samtgemeinde Lüchow zerstörte diverse Gegenstände im Garten des Geschädigten und musste durch diesen bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Aufgrund einer deutlichen Alkoholisierung und dem aggressiven Verhaltens, wurde der Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Einbruch in Wohnhaus - Täter überrascht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Gartow zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwei bislang unbekannte Täter drangen in das Wohnhaus ein und durchwühlten die Habseligkeiten. Als ein Hausbewohner die Täter bemerkte und auf sie stieß, flüchteten diese.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Lüchow unter der 05841/122-0 zu melden.

Uelzen

Sa, 25.07.2026, gegen 19:00 Uhr, Stadtgebiet Uelzen

Ein 73-jähriger Mann aus Uelzen führte sein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er unter dem Einfluss von Medikamenten und Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Neben der Anordnung einer Blutentnahme musste der Mann zudem die Sicherstellung seines Führerscheins hinnehmen.

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