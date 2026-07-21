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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bewirft Jugendliche mit Flasche aufgrund dessen Aufmachung

Wörth/ Maximiliansau (ots)

Ein Mann fühlte sich in der S5 auf der Fahrt von Karlsruhe nach Wörth durch die Aufschrift eines Rave-Outfits auf dem nackten Oberkörper eines Reisenden gestört, weshalb er diesen mit einer Flasche bewarf, beleidigte und zuletzt bedrohte. Am 20. Juli 2026 gegen 18:35 Uhr bestieg ein 29-Jähriger in Begleitung seiner Freundin sowie einer weiteren Person die S 5 in Karlsruhe. Er setze sich im Zug in die Nähe eines Jugendlichen, der dort mit freiem Oberkörper saß. Auf dessen Bauch prangte in roten Buchstaben das Wort Satan, wodurch sich der 29-Jährige scheinbar provoziert fühlte und den 17-Jährigen während der Fahrt beleidigte. Am Haltepunkt Maximiliansau warf der Mann kurz vor seinem Ausstieg eine Flasche von hinten gegen den Hinterkopf des Jugendlichen. Dieser wollte das nicht auf sich sitzen lassen und verließ ebenfalls den Zug und informierte die Polizei. Als der 29-Jährige dies bemerkte, bedrohte er den Jungen zudem. Die Polizei Wörth traf zuerst vor Ort ein und nahm den Sachverhalt auf, welchen sie anschließend zur weiteren Bearbeitung an die Bundespolizei übergab. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Mannes ergab 1,62 Promille. Verletzungen trug der Jugendlichen nicht davon. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden alle Tatbeteiligten vor Ort entlassen. Gegen den 29-Jährigen wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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