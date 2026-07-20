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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen am Rhein (ots)

In der Abstellanlage in Ludwigshafen am Rhein stellte die Bundespolizei einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer unmittelbar nach der Tat, eine weitere Person konnte unerkannt flüchten. Am 18. Juli 2026 gegen 04:10 Uhr stellten die Polizeibeamten zwei Fahrradfahrer in unmittelbarer Nähe der Abstellanlage fest und forderten diese auf stehen zu bleiben. Ein 27-jähriger Deutscher kam der Aufforderung nach, der zweite Mann warf seinen mitgeführten Rucksack sowie das Fahrrad zu Boden und flüchtete fußläufig über die Gleise. Die anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg. Eine Nachschau an den abgestellten Zügen ergab drei frisch angebrachte Graffitis. Farbanhaftungen an den Rucksäcken und mitgeführte Farbdosen der Männer deckten sich mit den Farben der aufgesprühten Schriftzüge. Der 27-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Durch die Bereitschaftsstaatsanwältin wurde die Beschlagnahme des Mobiltelefons und durch den Bereitschaftsrichter die Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Bei der Durchsuchung konnten weitere der Graffitiszene zuzuordnende Gegenstände festgestellt und als Beweismittel beschlagnahmt werden. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Es wurden Ermittlungsverfahren gegen den 27-Jährigen sowie den unbekannten Täter wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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