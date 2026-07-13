Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Mann verweigert Personalien und leistet Widerstand

Mainz (ots)

Am 12. Juli 2026 gegen 17:40 Uhr wurde die Bundespolizei über einen aggressiven Mann in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Mainz informiert.

Beim Eintreffen der Bundespolizisten befanden sich Mitarbeitende einer Sicherheitsfirma der DB bereits vor Ort. Der 30-jährige Deutsche verhielt sich auch den Polizisten gegenüber aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Nachdem er über die rechtlichen Folgen belehrt worden war, wurde er zur Feststellung seiner Identität zur Dienststelle gebracht.

Dort versuchte der Mann, die polizeilichen Maßnahmen durch Sperren und Widerstand zu erschweren. Seine Identität konnte dennoch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof Mainz entlassen.

Gegen den 30-jährigen Deutschen wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgrund der Verweigerung der Angaben seiner Personalien eingeleitet.

Während des Gerangels erlitt ein Polizeibeamter eine leichte Verletzung am Finger, blieb jedoch weiterhin dienstfähig.

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