Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann greift Polizisten bei Identitätsfeststellung im Hauptbahnhof Mainz an

Mainz (ots)

Am 12. Juli 2026 wurde gegen 6:50 Uhr eine Streife der Bundespolizei durch Reisende auf eine hilflose Person im Hauptbahnhof Mainz aufmerksam gemacht. Die Polizisten begaben sich zum Mann, einem 39-jährigen Polen, der angab, keine Hilfe zu benötigen.

Da der Mann keine Ausweisdokumente vorlegen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität gebeten, die Beamten zur Dienststelle zu begleiten. Hierauf reagierte er aggressiv und schlug mit seiner Gehhilfe nach den Polizeibeamten. Der 39-Jährige wurde daraufhin gefesselt.

Auf der Dienststelle konnte seine Identität festgestellt werden und es stellte sich heraus, dass gegen den Mann drei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen räuberischen Diebstahls, vom Amtsgericht Mannheim wegen Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte seitens der Staatsanwaltschaft Essen.

Weiterhin stellte sich heraus, dass dem Mann bereits im Jahr 2021 das Recht auf Freizügigkeit aberkannt worden war und er sich daher unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann mit einer Anlaufbescheinigung für die zuständige Ausländerbehörde entlassen. Außerdem erhielt er einen Platzverweis für den Bahnhof.

Gegen den 39-jährigen Polen wurden zudem Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz der EU eingeleitet.

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