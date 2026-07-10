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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Kabeldiebstahl an Bahnstrecke

Sonnenberg-Winnenberg (ots)

Am 9. Juli 2026 meldete ein Triebfahrzeugführer auf der Strecke von Bingen nach Saarbrücken in Sonnenberg-Winnenberg zwei Männer neben den Gleisen, die Handschuhe trugen und Werkzeug mitführten. Die PI Birkenfeld wurde von der Bundespolizei informiert, die umgehend eine Streife entsandte. Beim Erkennen der Polizisten versuchten die beiden Männer zu flüchten, konnten jedoch nach wenigen Metern gestellt und gefesselt werden. Im Zuge der anschließenden Absuche des Bereichs wurde in unmittelbarer Nähe ein aufgehebelter Kabelschacht festgestellt. Darin befanden sich bereits durchtrennte Kupferkabel. Zudem fanden die Einsatzkräfte eine Tüte mit verschiedenen Werkzeugen, die als Beweismittel sichergestellt wurde. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde der betroffene Streckenabschnitt vorübergehend gesperrt. Die beiden 32- und 37-jährigen bulgarischen Männer wurden zur Durchführung weiterer Maßnahmen in die Polizeidienststelle gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren durch die Bundespolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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