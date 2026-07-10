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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Mann verletzt DB Mitarbeiter

Mainz (ots)

Am 9. Juli 2026 wurde die Bundespolizei gegen 18:50 Uhr im Hauptbahnhof Mainz informiert, nachdem ein 71-jähriger Ungar gegenüber Sicherheitsmitarbeitern der DB aggressiv geworden war. Der Mann lag zunächst auf einer Sitzbank auf Bahnsteig 1 und schlief. Ein DB-Mitarbeiter sprach ihn an, konnte ihn allerdings nicht wecken, weshalb er um Unterstützung des Sicherheitsdienstes der DB bat. Nachdem er schließlich geweckt werden konnte und keine Reiseabsichten erkennen ließ, wurde er aufgefordert den Bahnhof zu verlassen. Daraufhin verhielt sich der 71-Jährige Ungar zunehmend aggressiv und versuchte die Sicherheitsmitarbeiter anzugreifen. Als diese ihn aus dem Bahnhof begleiten wollten, ließ er sich zu Boden fallen und schlug, trat sowie spuckte um sich. Er wurde bis zum Eintreffen der Bundespolizisten festgehalten. Auch gegenüber der Streifenbeamten änderte der Mann sein Verhalten nicht und spuckte wiederholt, sodass ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt wurde. Er wurde gefesselt und unter weiterem Widerstand zur Dienststelle gebracht. Er schlug und trat wiederholt gegen die Zellentür und verletzte sich dabei selbst am Bein. Der hinzugezogene Rettungsdienst stellte fest, dass keine ärztliche Behandlung notwendig sei. Im Verlauf des Abends beruhigte sich der Mann schließlich und wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß belassen. Für den Bahnhof erhielt er ein Hausverbot sowie einen Platzverweis. Durch den Vorfall wurden zwei Sicherheitsmitarbeiter der DB leicht verletzt. Gegen den 71-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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