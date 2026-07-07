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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: International gesuchter Mann bei Grenzkontrolle festgenommen

Scheibenhardt (ots)

Am 6 Juli 2026 gegen 17:10 Uhr wurde ein 60-jähriger Ukrainer am Grenzübergang B9/ Bienwald im Rahmen der Grenzkontrolle durch die Bundespolizei bei der Einreise als Beifahrer in einem PKW kontrolliert. Der Mann wies sich mit einem ukrainischen Reisepass sowie einem Aufenthaltstitel aus der Schweiz aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl aus Peru wegen eines Betäubungsmitteldeliktes vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und verblieb bis zu seiner Vorführung beim Amtsgericht Landau am Folgetag im Gewahrsam der Bundespolizei. Dieses bestätigte den Haftbefehl, weshalb der 60-Jährige in die JVA Frankenthal gebracht wurde. Durch das Landgericht Zweibrücken wird im weiteren Verfahren die Auslieferung geprüft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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