Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
BPOL-KL: Haftbefehl ihm Hauptbahnhof Mainz vollstreckt
Mainz (ots)
Am 4. Juli 2026 kontrollierten Bundespolizisten einen 39-jährigen Litauer im Hauptbahnhof Mainz. Im Rahmen der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl wegen sexueller Belästigung vorlag. Da der Mann die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 5180 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der 74-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht.
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