BPOL-KL: Haftbefehl ihm Hauptbahnhof Mainz vollstreckt

Bad Kreuznach (ots) - Der Diakon der Heilig Kreuz Kirche in Bad Kreuznach hatte sich am Sonntag, den 5. Juli 2026 aus dem Gotteshaus ausgesperrt. Der Schlüssel steckte von innen und auch seine weiteren Schlüssel sowie das Mobiltelefon befanden sich in der Kirche. Hilfesuchend wand er sich an die Polizisten des Bundespolizeireviers in Bad Kreuznach. Da der Hausmeister nicht erreicht werden konnte, nahmen sich die ...

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