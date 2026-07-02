Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Geschlossener Bahnübergang: Schnellbremsung eines Zuges verhindert Kollision mit Rollerfahrer

Maikammer-Kirrweiler (ots)

Am 1. Juli 2026 gegen 16:10 Uhr überquerte ein 45-jähriger E-Roller-Fahrer am Bahnhof Maikammer-Kirrweiler bei geschlossener Halbschranke den Bahnübergang. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die RB 51 gerade in den Bahnhof ein. Um eine Kollision mit dem Mann auf dem Roller zu verhindern, leitete der Triebfahrzeugführer umgehend eine Schnellbremsung ein. Durch die Schnellbremsung wurde niemand verletzt. Scheinbar machte der Mann das waghalsige Manöver um den Zug noch zu erreichen, denn nach Halt des Zuges im Bahnhof stieg der 45-Jährige in ebendiesen ein. Der Triebfahrzeugführer sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an, worauf dieser verbal ausfällig wurde. Der DB-Mitarbeiter informierte daraufhin die Bundespolizei, die den Herrn am nächsten Halt im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße in Empfang nahm und kontrollierte. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Bahnbetriebliche Auswirkungen entstanden durch das Verhalten des Mannes nicht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell