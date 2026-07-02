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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Folgemeldung: Entschärfereinsatz am Hbf Landau - Zeugenaufruf

BPOL-KL: Folgemeldung: Entschärfereinsatz am Hbf Landau - Zeugenaufruf
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Landau in der Pfalz (ots)

Gestern, am 1. Juli 2026, sorgte ab 17: 30 Uhr ein abgestellter Koffer am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs in Landau für einen Polizeieinsatz. Auf dem Koffer befanden sich zudem zwei Gaskartuschen mit Anhaftungen weißer Substanz. Für die Dauer des Einsatzes war gesamte Bahnhof gesperrt worden. Um 20:10 Uhr wurde nach einer negativen Absuche und Öffnung des Koffers, der leer war, der Einsatz beendet. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte der Bundespolizei sowie eine Streife der Polizei Landau vor Ort. Für den Bahnverkehr bedeutete dies sechs Züge mit insgesamt 476 Minuten Verspätung, acht Total- und neun Teilausfälle. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten - Vortäuschungshandlung - eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an: bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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