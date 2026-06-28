Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Rettungseinsatz der etwas anderen Art

Bad Münster am Stein (ots)

Ein Wanderer rutschte aus und stürzte am 27. Juni 2026 gegen 15:00 Uhr eine Böschung in den schwer zugänglichen Gleisbereich auf der Bahnstrecke zwischen dem Salinental und dem Bahnhof Bad Münster hinab. Mit dem verunfallten 30-Jährigen konnte telefonisch Kontakt durch die Bundespolizei aufgenommen werden und es stellte sich heraus, dass der Mann nach eigenen Angaben leicht verletzt sei, sich aus eigener Kraft aber nicht aus seiner Notlage befreien konnte. Auch gab er an durch den Zugverkehr nicht unmittelbar gefährdet zu sein. Die Unfallstelle befand sich jedoch an einem schwer zugänglichen Ort. Aufgrund der hohen Temperaturen und der Gefahr der Dehydrierung entschlossen sich die Polizisten im Führerstand der RB 65 mitzufahren, um den Unfallort schnellstmöglich zu erreichen. Der Verunglückte konnte aufgefunden und in den Zug gebracht werden, wo er durch die Beamten erstversorgt wurde. Am Bahnhof Bad Münster übernahm ein Rettungswagen den 30-Jährigen und brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

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