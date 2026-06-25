Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zug aufgrund Rauchentwicklung evakuiert

Matzenbach (ots)

Gegen 13:40 Uhr bemerkte am 24. Juni 2026 ein aufmerksamer Triebfahrzeugführer Rauchentwicklung am Zug, weshalb er diesen am Bahnhof Matzenbach anhielt. Die 20 Reisenden konnten den Zug dort unverletzt verlassen. Die Strecke wurde zwischen Altenglan und Glan Münchweiler gesperrt. Durch die Notfallleitstelle wurden die Bundespolizei und Feuerwehr informiert und erreichten den Einsatzort. Es konnte festgestellt werden, dass die Ursache der Rauchentwicklung die blockierte Bremse des Zuges war. Der Zug wurde in die Werkstatt nach Kaiserslautern gebracht und die Bahnstrecke konnte um 16:13 Uhr wieder freigegeben werden.

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