Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann mit Haftbefehl im Bahnhof Alzey festgestellt

Alzey (ots)

Am 21. Juni 2026 gegen 09:55 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof Alzey einen schlafenden Mann. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 32-jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 540 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen in die JVA Rohrbach verbracht.

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