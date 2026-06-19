Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann mit abgebrochener Glasflasche im Gesicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Heute, am 19. Juni 2026, um ca. 01:00 Uhr verletzte ein Jugendlicher im Hauptbahnhof Kaiserslautern einen Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche im Gesicht. Ein Taxifahrer sah das 50-jährige Opfer mit stark blutenden Schnittverletzungen im Gesicht aus dem Bahnhofsgebäude kommen und informierte umgehend die Polizei in Kaiserslautern. Diese konnte den 17-jährigen Angreifer stellen und fesseln. Der verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen. Es wurde festgestellt, dass er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,85 Promille. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Erziehungsberechtigten des Jungen wurden informiert und konnten diesen am Morgen nach Abschluss aller Maßnahmen um 08:00 Uhr von der Dienststelle abholen. Gegen den 17-Jährigen wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

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