PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Arbeitsunfall - Gleisbagger kippt neben Bahnstrecke

BPOL-KL: Arbeitsunfall - Gleisbagger kippt neben Bahnstrecke
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Sobernheim (ots)

Am 18. Juni 2026 um ca. 4:00 Uhr kippte ein Gleisbagger beim Abstellen neben das Gleis, ein Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. In der Nacht vom 17. Juni 2026 auf den 18. Juni 2026 wurden im Bahnstreckenbereich des Bahnhofes Bad Sobernheim Gleisarbeiten durchgeführt. Während dieser Arbeiten wollte ein Mitarbeiter den Gleisbagger abstellen, dabei geriet dieser ins Ungleichgewicht und kippte neben das Gleis 3. Der Arbeiter wurde bei dem Vorfall leicht an der Hand verletzt und musste medizinisch durch einen verständigten RTW versorgt werden. Das betroffene Gleis war während des gesamten Einsatzes gesperrt. Zur Bergung des umgestürzten Gleisbaggers wurde ein Autokran eingesetzt, mit dem das Arbeitsgerät anschließend aus dem Gleisbereich gehoben werden konnte. Zu größeren Schäden kam es nicht, lediglich ein Erdungskabel wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenhöhe liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten wurde das Gleis 3 um 10:22 Uhr wieder freigegeben. Zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam es nicht. An dem Einsatz waren die Bundespolizei, Polizei Kirn, die Feuerwehr Bad Sobernheim sowie ein RTW beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 15:31

    BPOL-KL: Teure Ausreise - Geldstrafe von 15.457 Euro bezahlt

    Hornbach (ots) - Heute Morgen um ca. 10:00 Uhr hielt eine Streife der Bundespolizei einen 34-jährigen Pirmasenser bei der Ausreise am Grenzübergang Hornbach an und kontrollierte ihn. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Bad Kreuznach und Kaiserslautern wegen Insolvenzverschleppung sowie Betrug bestanden. Um die Ersatzfreiheitsstrafe von ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:55

    BPOL-KL: Widerstand bei Kontrolle am Hauptbahnhof Mainz

    Mainz (ots) - Am 12. Juni 2026 wurde ein 20-jähriger Deutscher gegen 23:35 Uhr im Hauptbahnhof Mainz in Begleitung von einem 18-jährigen Bulgaren kontrolliert. Anlass der Kontrolle war, dass der 20-Jährige beim Erblicken der Bundespolizeistreife seinen Gang beschleunigte. Während der Kontrolle zeigte sich der Mann unkooperativ. Auf die Frage, was er in seiner Tasche mitführe, gab er an, dass sich darin etwas ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 12:40

    BPOL-KL: Buntmetalldiebstähle und Manipulationen im Gleisbereich

    Kaiserslautern bis Ludwigshafen (ots) - Die Bundespolizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Derzeit kommt es vermehrt zu Diebstählen von Buntmetallen sowie zu Manipulationen an Bahnanlagen. Die Täter verursachen dabei erhebliche Schäden in teils sechsstelligen Höhen und gefährden zudem den Bahnverkehr. Melden Sie insbesondere - verdächtige Personen ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren