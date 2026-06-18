Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Arbeitsunfall - Gleisbagger kippt neben Bahnstrecke

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Bad Sobernheim (ots)

Am 18. Juni 2026 um ca. 4:00 Uhr kippte ein Gleisbagger beim Abstellen neben das Gleis, ein Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. In der Nacht vom 17. Juni 2026 auf den 18. Juni 2026 wurden im Bahnstreckenbereich des Bahnhofes Bad Sobernheim Gleisarbeiten durchgeführt. Während dieser Arbeiten wollte ein Mitarbeiter den Gleisbagger abstellen, dabei geriet dieser ins Ungleichgewicht und kippte neben das Gleis 3. Der Arbeiter wurde bei dem Vorfall leicht an der Hand verletzt und musste medizinisch durch einen verständigten RTW versorgt werden. Das betroffene Gleis war während des gesamten Einsatzes gesperrt. Zur Bergung des umgestürzten Gleisbaggers wurde ein Autokran eingesetzt, mit dem das Arbeitsgerät anschließend aus dem Gleisbereich gehoben werden konnte. Zu größeren Schäden kam es nicht, lediglich ein Erdungskabel wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenhöhe liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten wurde das Gleis 3 um 10:22 Uhr wieder freigegeben. Zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam es nicht. An dem Einsatz waren die Bundespolizei, Polizei Kirn, die Feuerwehr Bad Sobernheim sowie ein RTW beteiligt.

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