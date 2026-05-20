Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in Heßler - Tatverdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagabend, 19. Mai 2026, ging um 22.17 Uhr die Meldung bei der Polizei Gelsenkirchen ein, dass in der Straße Lerckenshof ein Mann um Hilfe rufen würde. Die alarmierten Polizeibeamten fanden einen 30-jährigen Gelsenkirchener mit einer Stichverletzung im Oberkörper in einer Nebenstraße auf einer Wiese vor. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung und brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Kranken-haus. Anhand erster Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen einen 69-jährigen Gelsenkirchener. Der Mann wurde durch Einsatzkräfte der Polizei kurze Zeit nach der Tat widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen. Das Amtsgericht Essen hat am 20. Juni 2026 gegen diesen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Die Ermittlungen werden im Rahmen einer Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen durchgeführt und dauern an.

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