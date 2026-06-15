Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Widerstand bei Kontrolle am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am 12. Juni 2026 wurde ein 20-jähriger Deutscher gegen 23:35 Uhr im Hauptbahnhof Mainz in Begleitung von einem 18-jährigen Bulgaren kontrolliert. Anlass der Kontrolle war, dass der 20-Jährige beim Erblicken der Bundespolizeistreife seinen Gang beschleunigte. Während der Kontrolle zeigte sich der Mann unkooperativ. Auf die Frage, was er in seiner Tasche mitführe, gab er an, dass sich darin etwas Gefährliches befinde. Die Durchsuchung seiner mitgeführten Tasche verweigerte er mehrfach. Da der 20-Jährige sich den polizeilichen Maßnahmen körperlich widersetzte und einen Beamten ins Gesicht schlug, musste er gefesselt und zum Bundespolizeirevier Mainz verbracht werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Tasche wurden keine gefährlichen oder verbotenen Gegenstände gefunden. Der Mann erklärte daraufhin, seine Aussage über den gefährlichen Gegenstand sei nur ein Scherz gewesen. Der eingesetzte Polizeibeamte wurde im Gesichtsbereich leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Gegen den 20-jährigen Deutschen wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

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