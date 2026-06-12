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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Buntmetalldiebstähle und Manipulationen im Gleisbereich

Ein Dokument

Kaiserslautern bis Ludwigshafen (ots)

Die Bundespolizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Derzeit kommt es vermehrt zu Diebstählen von Buntmetallen sowie zu Manipulationen an Bahnanlagen.

Die Täter verursachen dabei erhebliche Schäden in teils sechsstelligen Höhen und gefährden zudem den Bahnverkehr.

Melden Sie insbesondere

   - verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bahnbereich sowie
   - Beschädigungen oder Manipulationen an Bahnanlagen.

Betreten Sie den Gleisbereich niemals selbst - Lebensgefahr!

Sachdienliche Hinweise bitte an die Bundespolizei Kaiserslautern 0631-34073-0

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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