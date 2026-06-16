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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Teure Ausreise - Geldstrafe von 15.457 Euro bezahlt

Hornbach (ots)

Heute Morgen um ca. 10:00 Uhr hielt eine Streife der Bundespolizei einen 34-jährigen Pirmasenser bei der Ausreise am Grenzübergang Hornbach an und kontrollierte ihn. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Bad Kreuznach und Kaiserslautern wegen Insolvenzverschleppung sowie Betrug bestanden. Um die Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 124 Tagen zu umgehen, beglich der Mann die gegen ihn verhängten Geldstrafen von insgesamt 15.457, 60 Euro. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 34-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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